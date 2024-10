Latinatoday.it - Fuga di gas nel cantiere in via Sant'Agostino: ecco cosa è accaduto

Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Molta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per ladi gas che si è registrata questa mattina in unlungo via. Una situazione che ha messo in allarme non solo i residenti della zona ma anche il liceo scientifico Grassi proprio di fronte. Studenti e personale