Agi.it - Fratelli d'Italia 'traina' il centrodestra, risale il M5s. Cosa dicono gli ultimi sondaggi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Nonostante il Governo Meloni stia attraversando un momento politicamente non semplicissimo, sul piano dei consensi si potrebbe dire che per la maggioranza diquesto sia il miglior momento possibile. Stando a quanto emerge dalla Supermedia di questa settimana, infatti, se si votasse oggi i rapporti di forza fotografati con le elezioni delle Politiche 2022 sarebbero ancora più favorevoli ai partiti di governo. A cominciare dad', che si conferma anche questa settimana primo partito appena al di sotto del 30 per cento (29,7%). Un dato così alto, per il partito di Giorgia Meloni, non si registrava dal febbraio del 2023, alla vigilia della tragedia di Cutro che segnò una prima – parziale – battuta d'arresto per i consensi di FDI.   Al secondo posto, staccato di oltre sette punti, troviamo il Partito Democratico, appena al di sotto del 23%.