Francesca Carocci, Aurelia Hospital su morte attrice: “Parametri non indicativi con arresto cardiaco” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “In relazione alle notizie di stampa diffuse in merito al decesso della giovane Francesca Carocci, nell’interesse dell’Aurelia Hospital, rappresento la inesattezza della ricostruzione giornalistica proposta. Emerge dagli atti del Pubblico Ministero, e in particolare dalla Consulenza Tecnica depositata, l’esistenza di un quadro clinico complesso. La paziente, come rilevato dai Consulenti del pm, all’arrivo in Pronto Soccorso presentava solo alcuni Parametri minimamente alterati ma chiaramente non indicativi di un danno cardiaco in atto, soprattutto per la concomitante normalità di tutti gli altri Parametri. Ciò evidentemente, come emerge dalla Consulenza del PM, ha portato i tecnici incaricati a ritenere che il comportamento dei sanitari non sia da porre in diretta correlazione con l’esito della vicenda“. Lapresse.it - Francesca Carocci, Aurelia Hospital su morte attrice: “Parametri non indicativi con arresto cardiaco” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “In relazione alle notizie di stampa diffuse in merito al decesso della giovane, nell’interesse dell’, rappresento la inesattezza della ricostruzione giornalistica proposta. Emerge dagli atti del Pubblico Ministero, e in particolare dalla Consulenza Tecnica depositata, l’esistenza di un quadro clinico complesso. La paziente, come rilevato dai Consulenti del pm, all’arrivo in Pronto Soccorso presentava solo alcuniminimamente alterati ma chiaramente nondi un dannoin atto, soprattutto per la concomitante normalità di tutti gli altri. Ciò evidentemente, come emerge dalla Consulenza del PM, ha portato i tecnici incaricati a ritenere che il comportamento dei sanitari non sia da porre in diretta correlazione con l’esito della vicenda“.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'attrice Francesca Carocci morta per "miocardite" scambiata per ansia - indagati due medici dell’Aurelia Hospital - La 28enne si è era recata all'Aurelia Hospital per dei dolori al petto: i due medici che . L'attrice romana Francesca Carocci è morta per una "miocardite" scambiata per ansia. Il pm Eleonora Fini ha chiuso le indagini sui due medici che l'hanno visitata e che sono adesso indagati per omicidio colposo. (Ilgiornaleditalia.it)

L’assurda morte dell’attrice Francesca Carocci - indagati due medici dell’Aurelia Hospital di Roma : “Miocardite scambiata per un attacco d’ansia” - Morte dell’attrice Francesca Carocci, indagati due medici Due medici dell’Aurelia Hospital di Roma sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo con l’accusa di aver scambiato una miocardite per un attacco d’ansia nell’ambito dell’inchiesta sulla morte dell’attrice 28enne Francesca Carocci. (Tpi.it)

Francesca Carocci - l'attrice morta per miocardite scambiata per ansia : indagati due medici dell'Aurelia Hospital - «Scambiata miocardite per ansia». Due medici dell'Aurelia Hospital sono indagati per la morte della ventotenne attrice Francesca Carocci, che a marzo era morta nel giro di 48 ore dopo... (Ilmessaggero.it)