Florida, copertura stadio St. Petersburg distrutta dall'uragano Milton: le immagini

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il tetto in tessuto dellodei Tampa Bay Rays a St., in, è stato fatto a pezzi dal passaggio dell’uragano, che si è abbattuto sullaportando raffiche di vento superiori alle 100 miglia orarie e inondando alcune zone dello Stato. Non è ancora chiaro il bilancio di eventuali danni all’interno del Tropicana Field. Letelevisive hanno mostrato le strisce che fungono da tetto dell’edificio a cupola completamente a brandelli.