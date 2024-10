Metropolitanmagazine.it - Fabio Fulco chi è la moglie Veronica: “Vicino ai 50 anni ho scoperto l’amore”

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è legato con dal 2023 allaPapa: dalla loro unione è arrivata la piccola Agnes, nata nel 2021 unica figlia della coppia., l’incontro con laL’attore sarà ospite oggi a La Volta Buona, in onda dalle 14:00 su Raiuno, dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Scottato dalla relazione con Cristina Chiabotto conosciuta durante la partecipazione a Ballando Con Le Stelle, conclusasi dopo dodicinel 2017,ritrovava la felicità al fianco di una donna con un passato comune alla celebre ex, avendo partecipato alle selezioni di Miss Italia 2014 e Miss Mondo 2016. Era il 2018 quando l’attore incontravaPapa, una ragazza per la quale ha avuto un colpo di fulmine, culminato con la nascita di una bellissima storia d’amore.