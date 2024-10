Ilfoglio.it - Erdogan talmente contro Israele che lo diresti europeo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Recep Tayypha detto che Ankara “lavorerà con il popolo palestinese per impedire la giudeizzazione di Gerusalemme”; ha proseguito invitando “i musulmani di tutto il mondo a recarsi in massa a visitare la moschea di Al Aqsa, perché ogni giorno di occupazione rappresenta per noi un insulto”; ha concluso la giornata accusando“di gioire quando uccide bambini”., sull’antisemitismo e sul trasporto umano per i compagni di Hamas, è affine all’Europa più di quanto si pensi. Fosse appena appena biondo si direbbe svedese.