Lanazione.it - Enrico Terrinoni prestigioso premio dall’Irlanda

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) 1, docente ordinario di letteratura inglese all’Università per Stranieri di Perugia, è tra i destinatari del“Presidential Distinguished Service Award 2024“, onorificenza internazionale conferita dalla presidenza della Repubblica irlandese per eminenti meriti in campo culturale, e in specie per il contributo degli irlandesi che vivono all’estero alla diffusione del patrimonio artistico e letterario del loro paese. Lo studioso è da decenni impegnato nell’approfondimento e nella divulgazione di autori irlandesi quali James Joyce, George Bernard Shaw, Oscar Wilde ed altri. Fine traduttore, attualmente distaccato all’Accademia Nazionale dei Lincei,, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue traduzioni di autori irlandesi, quali ilCapalbio, ilNapoli, ilinternazionale Città di Firenze, ilViareggio.