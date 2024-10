Energia indagine Altroconsumo promuove Octopus Sorgenia Alperia e Dolomiti

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Anche quest’annoha effettuato la consuetasui provider di luce e gas: tra i 19 fornitori presi in esame,Energy,sono risutlati i migliori per “qualità globale” ottenenendo un punteggio ottimo, ovvero con almeno 75 punti su 100. Per stilare la classifica sono state analizzate