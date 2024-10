Arezzonotizie.it - El Cricche, il mito di Rigutino che rivive nella poesia di Bindi

Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) "Non ricordo il nome, adesso./ Nessuno lo chiamava col suo nome. Per tutti lui era "El". Inizia così una delle poesie più amate del libro di Andrea, il vigile del fuoco poeta che con la sua opera prima "Inquieto vivere" (Helicon) ha conquistato pubblico e critica, arrivando in pochi