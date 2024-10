Edoardo muore a 17 anni per un tragico schianto in scooter: sull’incidente si fa strada un’ipotesi assurda (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aveva solo 17 anni Edoardo, il ragazzo morto il pomeriggio di lunedì 7 ottobre dopo un incidente in scooter a Riva Ostiense, come riportato dal Corriere della Sera. Ci sono però alcuni punti oscuri sui quali gli inquirenti stanno cercando di fare luce. Sembra che Edoardo fosse a bordo di un motorino rubato e con lui c’era un ragazzo che, dopo l’incidente, sarebbe scappato via. Chi ha rubato il motorino? Perché Edoardo era lì? Che ruolo aveva l’altro ragazzo? Tutte domande alle quali gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta. Le dinamiche dell’incidente Edoardo, incensurato, alla vista delle forze dell’ordine sarebbe scappato a bordo di uno scooter Sh, poi risultato rubato. Lo zio del giovane è però convinto che non abbia rubato lui lo scooter. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aveva solo 17, il ragazzo morto il pomeriggio di lunedì 7 ottobre dopo un incidente ina Riva Ostiense, come riportato dal Corriere della Sera. Ci sono però alcuni punti oscuri sui quali gli inquirenti stanno cercando di fare luce. Sembra chefosse a bordo di un motorino rubato e con lui c’era un ragazzo che, dopo l’incidente, sarebbe scappato via. Chi ha rubato il motorino? Perchéera lì? Che ruolo aveva l’altro ragazzo? Tutte domande alle quali gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta. Le dinamiche dell’incidente, incensurato, alla vista delle forze dell’ordine sarebbe scappato a bordo di unoSh, poi risultato rubato. Lo zio del giovane è però convinto che non abbia rubato lui lo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Edoardo morto a 17 anni sul motorino : caccia all’amico scappato dai carabinieri - I carabinieri stanno indagando per identificare l'amico di Edoardo C., il giovane morto sul motorino in un incidente lunedì pomeriggio. Sono state acquisite le telecamere di sorveglianza della zona.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Aveva solo 17 anni Edoardo - morto in un tragico incidente stradale a bordo del suo scooter. Sui social il ricordo straziante degli amici. Il drammatico schianto lunedì in zona Ostiense - a Roma - Alla vista dei carabinieri, il giovane ha tentato di fuggire a bordo di uno scooter – che poi si è scoperto essere rubato – ma ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro. Sui social il ricordo straziante degli amici. La comunità di Roma è in lutto per la tragica scomparsa di Edoardo Clementi, un ragazzo di soli 17 anni, deceduto dopo un incidente in scooter avvenuto lunedì ... (Dayitalianews.com)

Edoardo Clementi - morto su scooter rubato : aveva 17 anni. Ha visto i carabinieri - è scappato e si è schiantato contro un muro. Era senza casco - Ha perso il controllo dello scooter, risultato poi rubato, ed è andato a schiantarsi contro un muro, in via Riva Ostiense a Roma. Così è morto il 17enne Edoardo Clementi che... (Ilmessaggero.it)