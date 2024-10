Lettera43.it - Edizione, Benetton: «A fine anno raggiungeremo un valore di 13 miliardi»

(Di giovedì 10 ottobre 2024) «è una grande piattaforma con cuore e testa italiani anche se per il 70 per cento è internazionale». Alessandro, da quasi tre anni presidente della holding di famiglia ma da quasi quattro coinvolto nelle scelte strategiche, ha riassunto così, in un’intervista al Sole 24 Ore, la svolta del Gruppo, che ha cambiato pelle sul duplice fronte della riorganizzazione delle attività e del passaggio generazionale. «Sbagliato darsi da soli i voti in pagella», ha premesso, «ma le novità sono state tante e le abbiamo gestite in tempi record», diventando «più grandi, più solidi, più diversificati». «Puntiamo sui giovani e sul lavoro di squadra, su innovazione e sostenibilità» E ancora: «I risultati di quella che ho definito, appena assunto l’incarico, la sfida più grande della mia vita lo stdimostrando e lo dimostrersempre di più».