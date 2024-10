Reggiotoday.it - "Ecco il concorso nell’Asp di Reggio per 30 operatori socio sanitari": l'annuncio di Giannetta

Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) "È stato indetto con delibera del direttore generale dell’Asp diCalabria del 7 Ottobre ilpubblico per titoli ed esami per la stabilizzazione del personale precario per 30. Anche in questo caso - dichiara- le azioni messe in campo dal