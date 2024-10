E' tempo di Internet Festival! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Taglio del nastro questa mattina, giovedì 10 ottobre, per la 14ª edizione di Internet Festival, manifestazione, in programma fino a domenica 13 ottobre, che indaga il rapporto tra società e digitale grazie alla sfaccettata lente di ingrandimento di decine di scienziati, accademici, esperti del Pisatoday.it - E' tempo di Internet Festival! Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Taglio del nastro questa mattina, giovedì 10 ottobre, per la 14ª edizione di, manifestazione, in programma fino a domenica 13 ottobre, che indaga il rapporto tra società e digitale grazie alla sfaccettata lente di ingrandimento di decine di scienziati, accademici, esperti del

Un legame lungo oltre vent'anni tra Romagna e Sol Levante : tornano gli eventi del Festival Ottobre giapponese - Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024, tornano gli appuntamenti del Festival Ottobre giapponese, 22esima edizione, ideato da Ascig Ravenna e organizzato con la collaborazione dell’Associazione Gemellaggi a Faenza, Ravenna, Cervia. . . L’edizione di quest’anno prende il titolo di “Bellezza tradizionale. (Ravennatoday.it)

Gaeta / Visioni Corte Film Festival : al via la XIII edizione dall’11 al 19 ottobre - omaggio a Mastroianni - . GAETA – Sono 2631 i cortometraggi giunti in selezione da tutto il mondo per la XIII edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, che si svolgerà dal 12 al 19 Ottobre 2024 presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta. L’evento, sotto la direzione artistica di Gisella […] L'articolo Gaeta / Visioni Corte Film Festival: al ... (Temporeale.info)

GAETA – Sono 2631 i cortometraggi giunti in selezione da tutto il mondo per la XIII edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, uno dei maggiori eventi italiani dedicati al cortometraggio, che si svolgerà dal 12 al 19 Ottobre 2024 presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta. L'evento, sotto la direzione artistica di Gisella