Palermotoday.it - "E' qui Mondello?": serve un cartello in via Circe

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) E adesso come arrivo a? Un pensiero che tanti turisti, ma anche molti palermitani confusi dai ripetuti cambi di viabilità, avranno avuto. Chi potrebbe pensare che questa anonima traversa in foto, via, è l'accesso per, provenendo dal viale Galatea? Una traversa anonima, che