Ilrestodelcarlino.it - Dutoit dirige la ‘Cherubini’ al teatro Goldoni

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) C’è molta attesa per il terzo appuntamento di ’Rossini Open’, la rassegna organizzata dalla FondazioneRossini di Lugo, in programma stasera alle 20.30 aldi Bagnacavallo. Protagonista sarà l’Orchestra Giovanile ’Luigi Cherubini’ (fondata nel 2004 da Riccardo Muti), con la presenza di uno dei più noti direttori viventi, lo svizzero Charles(classe 1936) in una delle sue rare apparizioni italiane, impegnato in uno spettacolare programma che prevede musiche di Ravel (’Ma Mère l’Oye’), Stravinsky (’L’uccello di fuoco’) e Dvorak (’Sinfonia n. 9 Dal Nuovo Mondo’). L’appuntamento, eccezionalmente programmato alper l’attuale chiusura delRossini a seguito dei danni subiti durante l’alluvione del 2023, coinvolge una delle bacchette più note della musica classica, Charles, una leggenda vivente.