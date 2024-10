Vanityfair.it - Dumb phone: cosa sono, dove si acquistano e perché sono così speciali

Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Display piccoli, niente Instagram e WhatsApp e, in alcuni casi, zero fotocamera: tutti impazzano per i. Ecco qualii modelli in commercio