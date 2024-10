Bolognatoday.it - Droni-taxi: "Siamo già pronti", cosa emerge alla fiera di Bologna

(Di giovedì 10 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAY-navetta per spostarsi in città? Ebbene sì, non è fantascienza. Se ne è parlato a "Droneitaly", la manifestazione in programma dal 9 all'11 ottobredi, dove sono stati rivelati i primi progetti anche in Italia