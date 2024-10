Lanazione.it - ’Dona la spesa’ torna in 98 supermercati Coop

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sabato 12 in 98-UniTirreno in Toscana, Lazio e Umbria verrà organizzata la 18esima edizione della raccolta alimentarela. L’iniziativa coinvolge ogni volta centinaia di soci, dipendenti e circa 150 associazioni locali di volontariato, invitando i clienti che fanno la spesa ad acquistare alimenti confezionati e prodotti per l’igiene personale che andranno in beneficenza. I prodotti raccolti saranno consegnati alle associazioni che li distribuiranno alle persone assistite o li useranno per le mense, le case famiglia e gli empori della solidarietà. L’anno passato sono state raccolte e distribuite circa 50 tonnellate di prodotti in totale.lasi unisce ad altre raccolte di beneficenza organizzate da UniTirreno nei propri, come quella sul materialo didattico per le scuole e le collette in aiuto degli animali senza una casa.