Discariche abusive nel Casertano, scatta il sequestro dei Carabinieri

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIhanno scoperto e sequestrato a Casal di Principe e Villa Literno, nel, due, dove erano stati sversati soprattutto rifiuti in plastica, vetro, imballaggi e pneumatici. Ihanno effettuato l’operazione con il supporto del personale dell‘Asl di Caserta e dell’Arpac di Napoli. In particolare a Casal di Principe la discarica abusiva è stata scoperta in un fondo agricolo di mille metri quadrati, in località Crocelle, mentre a Villa Literno i rifiuti erano stati abbandonati in un terreno di 1500 metri a ridosso di un ex zuccherificio. In entrambi i casi èto ildelle aree. L'articolonelildeiproviene da Anteprima24.it.