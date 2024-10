Digital Domain e il successo di The Last of Us mentre cresce l’attesa della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nata dal celebre franchise di videogiochi sviluppato da Naughty Dog (38 milioni di copie nel mondo tra primo e secondo capitolo), la serie TV Theof Us ha riscosso un incredibilecon 24 candidature agli EMMY e ben 8 premi finali, tra cui Outstanding Special Visual Effects in a Season or