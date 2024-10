Genovatoday.it - Diga e tunnel sub-portuale, il governo chiede di ridurre i rifiuti

Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Via libera dal Consiglio dei ministri, nella riunione che si è tenuta giovedì 10 ottobre 2024, al decreto legge 'ambiente, che prevede, tra l'altro, norme per la nuovaforanea del porto di Genova e per ilsub-.Il decreto introduce "disposizioni urgenti per la tutela