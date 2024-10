Ilgiornale.it - Decolla Vega, la società per la mobilità aerea del futuro e i vertiporti

Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La start up ha come azionisti Sea Milan Airports, Skyports e 2i Aeroporti. Obiettivo: introdurre soluzioni innovative e sostenibili per lo spostamento di persone e merci in ambito urbano ed extraurbano, utilizzando aeromobili elettrici e ibridi a decollo e atterraggio verticale