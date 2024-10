.com - Da Balotelli a Sergio Ramos, i giocatori liberi sul mercato per ‘colpo’ d’emergenza

(Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Diverse squadre, non solo italiane, hanno subito infortuni gravi e in attesa dell’apertura deldi riparazione di gennaio possono andare a pescare nella lista deisvincolati. Le squadre di Serie A hanno a disposizione una larga finestra (fino al 12 dicembre 2024) per puntellare le proprie rose pescando tra iancora senza contratto. E sono tanti gli svincolati top in tutti i ruoli. Il Torino ad esempio ha perso per un lungo periodo Duvan Zapata e l’Atalanta ha perso Gianluca Scamacca, sono tanti i bomber che potrebbero fare al caso dei granata o dei nerazzurri, dai nomi più suggestivi come Marioo Alexandre Pato, oppure quelli come Ben Yedder ex Monaco, per cui ha segnato 118 gol in 201 partite, o Choupo-Moting ex Bayern Monaco. Ma ci sono anche Mariano Diaz e Kevin Gameiro o italiani come Francesco Caputo e Mattia Destro.