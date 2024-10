Coppa Italia Promozione: Virtus Locorotondo di misura sul Capurso, pari tra Virtus Palese e Bitritto Norba (Di giovedì 10 ottobre 2024) Di seguito i risultati delle squadre baresi ottenuti nell'andata del secondo turno della Coppa Italia Promozione. Virtus Locorotondo-Capurso 1-0 Virtus Palese-Bitritto Norba 0-0 Baritoday.it - Coppa Italia Promozione: Virtus Locorotondo di misura sul Capurso, pari tra Virtus Palese e Bitritto Norba Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Di seguito i risultati delle squadre baresi ottenuti nell'andata del secondo turno della1-00-0

Coppa Italia Promozione : il Maglie supera l'Otranto - bene il Taurisano con il Copertino - Di seguito i risultati delle squadre salentine ottenuti nell'andata del secondo turno della Coppa Italia Promozione. Maglie-Otranto 2-1 Copertino-Taurisano 0-2 Leverano-Sava 1-1 Il Mesagne si aggiudica il primo atto del derby di Coppa Italia: Carovigno battuto 1-0 Coppa... (Lecceprima.it)

Nuoto di Fondo - parte la stagione di Coppa del Mondo : l’Italia a Setubal - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. La Federazione Italiana Nuoto seguirà l’evento con il coordinatore tecnico-logistico Stefano Rubaudo e i tecnici Fabrizio Antonelli e Fabio Venturini. La gara è in programma a Setubal, il 12 ottobre alle 16. (Ilfaroonline.it)

Brocchi : «La Lazio è stata una grande famiglia. Vi racconto la vittoria della Coppa Italia» - Di seguito le sue parole. VITTORIA COPPA ITALIA 2009 – «Ho due vittorie più importanti nella mia carriera: la Champions League del 2003 e la […]. Le parole di Christian Brocchi, ex centrocampista della Lazio, sugli anni in biancoceleste e la vittoria della Coppa Italia del 2009 Christian Brocchi ha parlato a Radio Serie A, ricordando gli anni passati alla Lazio. (Calcionews24.com)