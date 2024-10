Trevisotoday.it - Conegliano, l'orgoglio di Garbellotto: «Arriva una campionessa dal curriculum invidiabile»

Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Non ci sarà a Latisana, trasferta che ha fatto molto discutere per questioni legate al costo dei biglietti di ingresso (questo però non impedirà il sold out), ma già non si vede l'ora di vederla in campo.Zhu Ting, prima giocatrice cinese della storia della Prosecco Doc Imoco, è