Concorso riservato dirigenti scolastici per il Tar Lazio la graduatoria è valida Si sbloccano le assunzioni

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L'8 ottobre 2024, la Quarta Sezione Quater del TAR del, con sede a Roma, ha emesso l'ordinanza sul ricorso presentato contro le modalità di attribuzione dei punteggi per i titoli dei candidati inclusi nelladella procedura riservata per. L'articolo, per il Tarla. Sile