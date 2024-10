Latinatoday.it - Comune di Latina pronto ad acquistare piazzale Edison. Poi la riqualificazione

Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ildiadche sarà poi oggetto di una. L’amministrazione, con determinazione dirigenziale, ha impegnato infatti le somme per l’acquisizione e per l’affidamento dell’incarico per redigere un progetto preliminare/studio di