Perugiatoday.it - Collestrada celebra il suo 27esimo anniversario con la Casa capovolta

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Al Centro Commercialedi Perugia sta per arrivare un’attrazione unica nel suo genere: la. Questa installazione surreale, aperta dal 12 ottobre al 10 novembre 2024 in occasione deldel Centro, è stata pensata per offrire ai visitatori un’esperienza