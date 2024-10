Cms.ilmanifesto.it - Civitavecchia rinnovabile non può attendere

Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lo sviluppo industriale in Italia passa per le rinnovabili, e posizioni contrarie sono inutili e pericolose. Un esempio ne è, che da decenni ha contribuito in modo determinante allanon puòil manifesto.