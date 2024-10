Citadel | Diana recensione della serie con Matilda De Angelis

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)conDeDopo il grande successo internazionale di, i Fratelli Russo e Prime Video portano alla luce la prima“figlia” del loro ambiziosissimo progetto globale:arriva sulla piattaforma a partire dal 10 ottobre con 6 episodi carichi di azione e con unaDeche non fa prigionieri, non solo perché la suaè letale, ma anche perché in questo ruolo con quel taglio asimmetrico che è già iconico, l’interprete bolognese è irresistibile.