Cina, la Banca centrale lancia 'facility swap' da 71 miliardi (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Banca centrale cinese (Pboc) ha annunciato l'istituzione dì una 'facility swap' che offre alle aziende un accesso iniziale di 500 miliardi di yuan (circa 71 miliardi di dollari) allo scopo di consentire "alle istituzioni finanziarie idonee di impegnare asset in cambio di liquidità". La mossa, che consente alla Pboc di innovare gli strumenti di politica monetaria, avviene attraverso l'istituzione del Securities, Funds and Insurance Companies swap facility (Sfisf), che ha lo scopo di aiutare "lo sviluppo sano e stabile del mercato dei capitali". Quotidiano.net - Cina, la Banca centrale lancia 'facility swap' da 71 miliardi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Lacinese (Pboc) ha annunciato l'istituzione dì una '' che offre alle aziende un accesso iniziale di 500di yuan (circa 71di dollari) allo scopo di consentire "alle istituzioni finanziarie idonee di impegnare asset in cambio di liquidità". La mossa, che consente alla Pboc di innovare gli strumenti di politica monetaria, avviene attraverso l'istituzione del Securities, Funds and Insurance Companies(Sfisf), che ha lo scopo di aiutare "lo sviluppo sano e stabile del mercato dei capitali".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina - la Banca centrale lancia 'facility swap' da 71 miliardi - La Banca centrale cinese (Pboc) ha annunciato l'istituzione dì una 'facility swap' che offre alle aziende un accesso iniziale di 500 miliardi di yuan (circa 71 miliardi di dollari) allo scopo di consentire "alle istituzioni finanziarie idonee di impegnare asset in cambio di liquidità". . La mossa, che consente alla Pboc di innovare gli strumenti di politica monetaria, avviene attraverso ... (Quotidiano.net)

Da Mediobanca bond da 750 milioni - ordini sopra 1 - 1 miliardi - Gli ordini sono arrivati, in particolare, dai paesi nordici per il 24%, dalla Germania per il 20%, oltre che dall'Italia (ordini pari al 26%). Presenti tutti i maggiori investitori europei. . Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un covered bond con scadenza a 7 anni, per un importo complessivo pari a 750 milioni di euro. (Quotidiano.net)

Mediobanca - utile dell'anno record a 1 - 27 miliardi (+24%) - 273 milioni (+24%). Mediobanca chiude l'esercizio 2023-2024, il primo del nuovo piano, con ricavi record per 3,6 miliardi (+9%) e un utile netto anch'esso record, pari 1. Il cda proporrà poi all'assemblea di ottobre un buyback da 385 milioni. Ai soci la banca distribuirà un dividendo di 1,07 euro per azione del quale ha già pagato l'acconto, cui si aggiungerà il saldo da 0,56 euro. (Quotidiano.net)

Dall’edilizia scolastica all’occupazione : la Banca europea degli investimenti stanzia 8 - 4 miliardi per la crescita sociale - Il Consiglio di amministrazione della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha dato il via libera a nuovi finanziamenti per un totale di 8,4 miliardi di euro, volti a sostenere progetti in tutta Europa e nel mondo. L'articolo Dall’edilizia scolastica all’occupazione: la Banca europea degli investimenti stanzia 8,4 miliardi per la crescita sociale sembra essere il primo su Orizzonte Scuola ... (Orizzontescuola.it)

Terremoti nel Centro Italia - altri due miliardi dalla Banca Europea - . Con questo pacchetto finanziario da 2 miliardi di euro, il sostegno della Bei per la ricostruzione in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria arriverà a un totale di 4,75 miliardi di euro, corrispondente a circa il 15% dei 27 miliardi di euro stimati dal Governo come necessari per la ricostruzione delle zone colpite dalle violente scosse di terremoto nel 2016 e 2017. (Lanazione.it)