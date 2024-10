Cibo e intossicazioni, cosa si rischia dai funghi alle conserve fatte in casa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Conservanti, pesticidi, additivi: dei rischi legati alla presenza nella catena alimentare e produttiva di queste sostanze si è discusso in questi giorni all'interno del G7 Salute di Ancona, durante la tavola rotonda 'Sicurezza alimentare' organizzata dalla Società italiana di tossicologia (Sitox). L'evento, parte del calendario di 'Extra G7 Salute', è stato moderato dal presidente nazionale di Sitox, Orazio Cantoni, e ha visto la partecipazione di illustri esperti del settore. Iltempo.it - Cibo e intossicazioni, cosa si rischia dai funghi alle conserve fatte in casa Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (Adnkronos Salute) - Conservanti, pesticidi, additivi: dei rischi legati alla presenza nella catena alimentare e produttiva di queste sostanze si è discusso in questi giorni all'interno del G7 Salute di Ancona, durante la tavola rotonda 'Sicurezza alimentare' organizzata dalla Società italiana di tossicologia (Sitox). L'evento, parte del calendario di 'Extra G7 Salute', è stato moderato dal presidente nazionale di Sitox, Orazio Cantoni, e ha visto la partecipazione di illustri esperti del settore.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mentre si riduce il superfluo - cresce l’attenzione al cibo sano e sostenibile - alla salute e alla cura del corpo. E in futuro? Meno carne rossa nel piatto e più proteine non animali - La tenuta del reddito dipende dall’aumento delle ore lavorate. Siamo entrati in una nuova fase del largo consumo. Parola d’ordine: risparmio. Aumentano invece i creator, che informano e che propongono stili di vita più sobri e sostenibili. Sulla cosmesi non si risparmia: gli italiani spendono in media 350 euro all’anno per cure estetiche. (Iodonna.it)

La Salute Vien Mangiando – Problemi col cibo? Attenti allo stress - ROMA (ITALPRESS) – Lo stress influisce negativamente sul rapporto che abbiamo col cibo. Imparare a conoscere se stessi può aiutare a impostare un sano equilibrio. A parlarne è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata de La Salute Vien Mangiando. fsc/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)

La Salute Vien Mangiando – Problemi col cibo? Attenti allo stress - ROMA (ITALPRESS) – Lo stress influisce negativamente sul rapporto che abbiamo col cibo. Imparare a conoscere se stessi può aiutare a impostare un sano equilibrio. A parlarne è Rosanna Lambertucci nella nuova puntata de La Salute Vien Mangiando. fsc/mrv Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)

Garbagnate - cibo e salute : parla il primario di Medicina - legati all’alimentazione sono un argomento che diventa sempre più di interesse e attualità . L’ambito delle Mta, ossia le Malattie Trasmissibili con gli Alimenti, è sicuramente di comune interesse. ]. ssa Emanuela Colombo, Dirigente Medico di medicina generale e responsabile [. . Garbagnate, cibo e salute: parla il primario di Medicina. (Ilnotiziario.net)

Parigi 2024 : da contagi e caldo a sesso e cibo - guida di salute per 15 milioni di visitatori - Ci sono poi i consigli per evitare brutte sorprese dal caldo estremo (bere circa 2-3 litri di liquidi, come acqua o tè freddi senza zuccheri aggiunti durante un’ondata di caldo, evitare l’alcol e limitare caffeina e zucchero), con una precisazione: “La buona notizia è che si può portare la propria bottiglietta d’acqua fino a 75 cl nelle sedi dei Giochi Olimpici“. (Sportface.it)