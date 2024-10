Choc in Grecia: trovato morto in casa Baldock, difensore del Panathinaikos (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il difensore del Panathinaikos e della nazionale greca George Baldock, 31 anni, è stato trovato morto nella piscina della sua abitazione a Glyfada. A scoprire il corpo il padrone di casa, allertato dalla moglie dello sportivo, che non aveva avuto sue notizie nonostante fosse il compleanno della figlia. Sono attualmente in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente e, secondo alcune ricostruzioni dei media greci, sul posto sarebbe stata ritrovata una bottiglia di superalcolico. Baldock era nato a Buckingam in Inghilterra nel 1993 ma aveva la doppia cittadinanza, inglese e greca, per via della famiglia paterna. Dopo aver militato a lungo nello Sheffield United, era passato al Panathinaikos l’estate scorsa, con la famiglia che non l’aveva ancora raggiunto ad Atene. .com - Choc in Grecia: trovato morto in casa Baldock, difensore del Panathinaikos Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ildele della nazionale greca George, 31 anni, è statonella piscina della sua abitazione a Glyfada. A scoprire il corpo il padrone di, allertato dalla moglie dello sportivo, che non aveva avuto sue notizie nonostante fosse il compleanno della figlia. Sono attualmente in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente e, secondo alcune ricostruzioni dei media greci, sul posto sarebbe stata ritrovata una bottiglia di superalcolico.era nato a Buckingam in Inghilterra nel 1993 ma aveva la doppia cittadinanza, inglese e greca, per via della famiglia paterna. Dopo aver militato a lungo nello Sheffield United, era passato all’estate scorsa, con la famiglia che non l’aveva ancora raggiunto ad Atene.

