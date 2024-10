"Chiodi", "incidenti" e "morti": cosa c'è dietro al nuovo sciopero dei trasporti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto pronto per lo sciopero dei trasporti ferroviari tra sabato 12 e domenica 13 ottobre. Perché - tra il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che si dice "indignato" per la gestione di Rfi della rete dove circolano i 'suoi' treni Trenord e il ministro delle Infrastrutture e dei Milanotoday.it - "Chiodi", "incidenti" e "morti": cosa c'è dietro al nuovo sciopero dei trasporti Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto pronto per lodeiferroviari tra sabato 12 e domenica 13 ottobre. Perché - tra il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che si dice "indignato" per la gestione di Rfi della rete dove circolano i 'suoi' treni Trenord e il ministro delle Infrastrutture e dei

Nuovo sciopero dei trasporti senza fasce orarie di garanzia : treni a rischio tutta la giornata - Nuovo sciopero nazionale dei treni in arrivo tra sabato 12 e domenica 13 ottobre. Treni a rischio in tutta la Lombardia. Trenord ha informato che lo sciopero nazionale inizierà alle 21 di sabato 12 ottobre e andrà avanti fino alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre. "Non sono previste fasce... (Quicomo.it)

Giornata nera : Roma blindata tra sciopero dei trasporti e manifestazione vietata pro-Palestina - . È alto il rischio di eventuali infiltrati violenti e in queste ore sono in atto controlli anche sui social, specie negli ambienti anarchici e dei collettivi universitari. Oggi nel capoluogo lombardo è prevista una manifestazione pro-Palestina e la partita di calcio Inter-Torino. Dopo il divieto della Questura, gli organizzatori della manifestazione hanno fatto ricorso al Tar del Lazio, che ... (Notizie.com)

Sabato nero per lo sciopero dei trasporti : disagi maggiori a Roma - la situazione - 30 e dalle 17 alle 20. I disagi maggiori sono previsti a Roma: tutti gli aggiornamenti del sabato nero per i viaggiatori. La situazione è resa ancor più difficile dal fatto che oggi, sabato 5 ottobre, potrebbero scendere i piazza i Pro-Palestina, anche se la Questura di Roma ha vietato la manifestazione per motivi di ordine pubblico. (Notizie.com)