Chiara Ferragni smentisce accordo con Fedez su separazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nessun accordo tra Chiara Ferragni e Fedez sulla separazione. E' il legale dell'influencer e dell'imprenditrice digitale a smentire l'esistenza di un'intesa. "Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento 'pressoché paritetico' della prole, fermo l'impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta Chiara Ferragni smentisce accordo con Fedez su separazione L'Identità. Lidentita.it - Chiara Ferragni smentisce accordo con Fedez su separazione Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nessuntrasulla. E' il legale dell'influencer e dell'imprenditrice digitale a smentire l'esistenza di un'intesa. "Ad oggi non sussiste alcunfra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento 'pressoché paritetico' della prole, fermo l'impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiutaconsuL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fedez e Chiara Ferragni - accordo finalmente raggiunto? Ecco come sarà l’affidamento dei figli - La gestione dei figli Nove mesi fa Fedez e Chiara Ferragni hanno ufficializzato la fine della loro relazione; da quel momento, i loro due figli, Leone di 6 anni e Vittoria di 3, hanno continuato a vivere con la mamma nell’immenso superattico di City Life. I due contribuirebbero in maniera uguale per le spese scolastiche e quotidiane, anche se fonti vicine al rapper di Rozzano hanno raccontato ... (Donnapop.it)

Fedez e Chiara Ferragni d’accordo per il divorzio consensuale : “Le spese dei figli a carico di entrambi” - L’accordo consensuale sia di separazione che di divorzio sembra essere in dirittura di arrivo. Gli avvocati sono al lavoro per preparare l’atto da depositare quanto prima in Tribunale. Oltre al nome del rapper comparso nelle intercettazioni delle sue ex guardie del corpo, capi ultras del Milan fermati dalle forze dell’ordine. (Ilfattoquotidiano.it)

Chiara Ferragni e Fedez verso l’accordo di separazione : «Addio consensuale - lei si occuperà del mantenimento dei figli» - . Per chiudere la trattativa e giungere a una separazione consensuale rapida, evitando strascichi giudiziali, sarebbe quindi stata trovata una soluzione di compromesso. La coppia, secondo le indiscrezioni di Ansa, sembra essere giunta a un compromesso in grado di superare le distanze tra i due. Nelle scorse ore si era parlato di una contrapposizione tra le richieste di Ferragni per un assegno di ... (Open.online)