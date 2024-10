Amica.it - Chi è Han Kang, la scrittrice sudcoreana Nobel per la Letteratura 2024

(Di giovedì 10 ottobre 2024) (askanews) – Ilper laè stato assegnato allaHan. Nella motivazione dell’Accademia svedese viene sottolineata «la sua intensa prosa poetica che affronta le ferite della Storia e mostra la fragilità della vita umana». Han: le sue opere edite in Italia da Adelphi Han, 53 anni, si è fatta conoscere dal pubblico internazionale nel 2016 col romanzo La vegetariana, vincitore dell’International Man Booker prize, e in cui emergono alcuni dei temi che attraversano tutta la sua: la ricerca di una identità, i traumi, il patriarcato, il lutto, la violenza e l’umanità. Fra gli altri suoi romanzi tutti editi in Italia da Adelphi, L’ora di greco e Atti umani. È autrice anche di racconti e poesie. È la prima volta che ilviene assegnato ad un esponente della