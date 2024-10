Modenatoday.it - Centro storico invaso dagli sport con l'evento 'Il Coni in piazza'

Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Debutto a Modena per una nuova manifestazione rivolta a bambini, ragazzi e famiglie: domenica 13 ottobre, promosso da Modenamoremio in collaborazione colEmilia-Romagna si svolgerà , in diverse piazze cittadine, un nuovo appuntamento intitolato “Ilin - C’è unoper