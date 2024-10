Inter-news.it - Cecchi: «Inzaghi? Si adegua alle caratteristiche dei giocatori»

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Arrivano critiche sulle scelte di Simonee la sua ferrea volontà di continuare con il 3-5-2 come modulo. Stefanoperò lo giustifica su Radio Sportiva. MODULO – Stefanodifende le idee del mister dell’Inter, soprattutto per le scelte e le vittorie conseguite nelle ultime stagioni: «è integralista con la difesa a 3. Perché dovrebbe cambiare la squadra che ha distrutto il campionato lo scorso anno? Chi metterebbe Arnautovic e una punta in più per togliere Barella o Mkhitaryan? Non c’è un modulo che fa vincere o perdere, l’natore è quello che sidei suoi. Gli acquisti vengono fatti per il 3-5-2, tutto è studiato per quello. Frattesi non gioca perché c’è Barella, idem Zielinski con Mkhitaryan. Non è importante il modulo in questo caso».