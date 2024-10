Caso Curto, istituzioni in campo. Abodi ora vuole vederci chiaro (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Senza motivazioni diventa difficile capire la ratio della decisione, che da quella frase del calciatore non riesco a interpretare. Il razzismo è una piaga culturale e sociale che presuppone, senza equivoci e tentennamenti, posizioni ferme e sanzioni adeguate, ma anche motivazioni comprensibili". Il calciatore in questione è Marco Curto, di proprietà del Como e ora in prestito al Cesena. La frase incriminata è "Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan", detta ad un compagno di squadra nel tentativo di sedare la rissa in campo nel corso dell’amichevole tra il Como e il Wolverhampton (l’episodio risale alla scorsa estate). La decisione – una squalifica di dieci giornate, ridotte a 5, per comportamento discriminatorio nei confronti dell’attaccante sudcoreano Hwang Hee-chan – è della Fifa. Questione, ora, attenzionata anche dai vertici governativi dello Sport e del calcio italiano. Ilrestodelcarlino.it - Caso Curto, istituzioni in campo. Abodi ora vuole vederci chiaro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Senza motivazioni diventa difficile capire la ratio della decisione, che da quella frase del calciatore non riesco a interpretare. Il razzismo è una piaga culturale e sociale che presuppone, senza equivoci e tentennamenti, posizioni ferme e sanzioni adeguate, ma anche motivazioni comprensibili". Il calciatore in questione è Marco, di proprietà del Como e ora in prestito al Cesena. La frase incriminata è "Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan", detta ad un compagno di squadra nel tentativo di sedare la rissa innel corso dell’amichevole tra il Como e il Wolverhampton (l’episodio risale alla scorsa estate). La decisione – una squalifica di dieci giornate, ridotte a 5, per comportamento discriminatorio nei confronti dell’attaccante sudcoreano Hwang Hee-chan – è della Fifa. Questione, ora, attenzionata anche dai vertici governativi dello Sport e del calcio italiano.

