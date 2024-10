Cataniatoday.it - Caltagirone, sequestrata un’area privata trasformata in discarica

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Gli agenti della polizia municipale, al comando del colonnello Domenico Martino, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione portate avanti per la tutela dell’ambiente, hanno sequestrato, in via Portosalvo (alla periferia sud della città), che era statain