Calcio Livorno sconfitto 5-0 dall' Italia under 21 nell' amichevole a Tirrenia

L'Italia under 21 si è aggiudicata per 5-0 l'amichevole contro il Livorno che si è disputata oggi, giovedì 10 ottobre, a Tirrenia. La gara che è servita ai ragazzi di Carmine Nunziata come rodaggio in vista della sfida di martedì allo stadio "Nereo Rocco" di Trieste contro l'Irlanda, decisiva per

Us Livorno - giovedì 10 ottobre amichevole di lusso contro l'Italia under 21 a Tirrenia - . Ai ragazzi di Nunziata basterà non perdere per staccare il pass anche se l'Italia potrebbe in. La nazionale under 21 ha scelto il centro Coni di Tirrenia per preparare la sfida di martedì 15 ottobre contro l'Irlanda valida per le qualificazioni all'Europeo del 2025 che si disputerà in Slovacchia. (Livornotoday.it)