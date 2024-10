Brindisi, volo Ryanair costretto a rientrare in aeroporto dopo l’allerta in cabina. Ecco cos’è successo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un volo operato da Ryanair era partito da Brindisi alle 11.50 in direzione Londra, ma è dovuto rientrare dopo 40 minuti per l’accensione di alcune spie che hanno preoccupato il team di piloti. Una volta a terra i controlli non hanno segnalato emergenze e i passeggeri sono stati fatti risalire per una nuova partenza fissata alle 14. È il quarto episodio in dieci giorni di guai vari per velivoli della compagnia aerea low cost irlandese. I precedenti Il 1° ottobre un Boeing 737 Max proveniente da Barcellona aveva dovuto affrontare durante la fase di atterraggio a Orio al Serio (Bergamo) lo scoppio delle quattro ruote posteriori. Sempre a Brindisi, una settimana fa, un velivolo durante il rullaggio aveva subito l’incendio di un motore poco prima di alzarsi in volo per Torino. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unoperato daera partito daalle 11.50 in direzione Londra, ma è dovuto40 minuti per l’accensione di alcune spie che hanno preoccupato il team di piloti. Una volta a terra i controlli non hanno segnalato emergenze e i passeggeri sono stati fatti risalire per una nuova partenza fissata alle 14. È il quarto episodio in dieci giorni di guai vari per velivoli della compagnia aerea low cost irlandese. I precedenti Il 1° ottobre un Boeing 737 Max proveniente da Barcellona aveva dovuto affrontare durante la fase di atterraggio a Orio al Serio (Bergamo) lo scoppio delle quattro ruote posteriori. Sempre a, una settimana fa, un velidurante il rullaggio aveva subito l’incendio di un motore poco prima di alzarsi inper Torino.

