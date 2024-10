Unlimitednews.it - Bper, Papa “Piano ambizioso ma pragmatico”

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo presentato unma. Rimaniamo così come siamo, con l’idea che comunque qualunque operazione di M&A debba creare valore per la banca e per gli azionisti. Oggi questo non c’è. Il nostroè stand alone e puntiamo su questo”. Così Gianni Franco, amministratore delegato di, durante una conferenza stampa a seguito della presentazione delindustriale 2024-2027. “Può essere che ci sia spazio per eventuali operazioni di aggregazione, ma siamo appena usciti da una stagione di estremo dinamismo in termini di M&A, ora ci stiamo consolidando al nostro interno, stiamo modificando la struttura organizzativa. Abbiamo bisogno di dare tempo a questo nuovodi sviluppo”, ha aggiunto. Sugli extraprofitti “non posso che allinearmi a quanto è stato proposto dal comitato esecutivo dell’Abi.