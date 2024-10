Borsa | Tokyo apertura in rialzo +065%

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,65%) (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in rialzo, in scia al record del Dow Jones con la tecnologia a guidare l'interesse degli investitori, mentre continua la svalutazione dello yen che dà slancio al settore export. In apertura l'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,65% a quota 39,533.36, con un guadagno di 255 punti. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica continua la fase di indebolimento sul dollaro a 149,10 e sull'euro a 163,10. Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,65%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladiavvia le contrattazioni in, in scia al record del Dow Jones con la tecnologia a guidare l'interesse degli investitori, mentre continua la svalutazione dello yen che dà slancio al settore export. Inl'indice di riferimento Nikkei avanza dello 0,65% a quota 39,533.36, con un guadagno di 255 punti. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica continua la fase di indebolimento sul dollaro a 149,10 e sull'euro a 163,10.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : crolla la Cina su incertezze dell'economia - sale Tokyo - Previsti in serata i verbali delle ultima riunione della Fed. Il timore è che l'ultima ondata di stimoli possa essere insufficiente per convincere gli investitori su una ripresa sostenibile. Shanghai cede così il 4,3%, Shenzhen il 5%. Chiude in rialzo Tokyo (+0,87%) con gli acquisti che si concentrano sui tecnologici, seguendo l'accelerazione del listino di riferimento del Nasdaq Usa, e ... (Quotidiano.net)

Borsa : crolla la Cina su incertezze dell'economia - sale Tokyo - Borse di Asia e Pacifico con le Piazze cinesi che crollano. Previsti in serata i verbali delle ultima riunione della Fed. . A pesare le incertezze legate all'economia, a dispetto delle rassicurazioni fornite dalle autorità di Pechino. Il timore è che l'ultima ondata di stimoli possa essere insufficiente per convincere gli investitori su una ripresa sostenibile. (Quotidiano.net)

Tokyo Metro in Borsa - punta a raccogliere 2 - 15 miliardi di euro - La storia della Tokyo Metro risale al 1920, con la fondazione della Tokyo Underground Railway Company e l'inaugurazione delle prima linea della metropolitana giapponese sette anni dopo nei quartieri di Asakusa e Ueno, a nord est della capitale. 100 yen, in base ai documenti depositati lunedì; in questo modo al massimo della forchetta, Tokyo Metro raccoglierebbe 349 miliardi di yen, equivalenti a ... (Quotidiano.net)

Borsa : Tokyo - apertura in lieve rialzo (+0 - 20%) - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in leggero aumento, frenata dalla correzione degli indici azionari statunitensi e in attesa delle indicazioni dal mercato del lavoro Usa. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,20% a quota 38,628. (Quotidiano.net)

Borsa : Tokyo - apertura in lieve rialzo (+0 - 20%) - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in leggero aumento, frenata dalla correzione degli indici azionari statunitensi e in attesa delle indicazioni dal mercato del lavoro Usa. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile a 146,80 sul dollaro e poco sopra 162 sull'euro. 39, con un guadagno di 76 punti. (Quotidiano.net)