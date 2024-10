Bonus Natale in busta paga, come ottenere i 100 euro con la tredicesima: cosa bisogna fare per riceverlo e come compilare l’autocertificazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Bonus Natale da 100 euro per i lavoratori dipendenti è in dirittura d’arrivo. La misura una tantum per le famiglie con un reddito fino a 28mila euro prende forma con la circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce tutte le indicazioni riguardanti l’erogazione della misura introdotta dal dl Omnibus. La circolare si sofferma soprattutto sulle modalità di erogazione del Bonus, spiegando cosa devono fare i lavoratori per ottenere i 100 euro in più nel mese di dicembre. Entriamo nel dettaglio e vediamo come è possibile ottenere il Bonus Natale. Bonus Natale, arriva la circolare dell’Agenzia delle Entrate: come ottenerlo, serve l’autocertificazione Per ottenere il Bonus Natale da 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito fino a 28mila euro è necessario presentare una richiesta scritta al datore di lavoro per l’accredito con la prossima tredicesima. Lanotiziagiornale.it - Bonus Natale in busta paga, come ottenere i 100 euro con la tredicesima: cosa bisogna fare per riceverlo e come compilare l’autocertificazione Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilda 100per i lavoratori dipendenti è in dirittura d’arrivo. La misura una tantum per le famiglie con un reddito fino a 28milaprende forma con la circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce tutte le indicazioni riguardanti l’erogazione della misura introdotta dal dl Omnibus. La circolare si sofferma soprattutto sulle modalità di erogazione del, spiegandodevonoi lavoratori peri 100in più nel mese di dicembre. Entriamo nel dettaglio e vediamoè possibileil, arriva la circolare dell’Agenzia delle Entrate:ottenerlo, servePerilda 100per i lavoratori dipendenti con un reddito fino a 28milaè necessario presentare una richiesta scritta al datore di lavoro per l’accredito con la prossima

