Bonus Natale fino a 100 euro: i tre requisiti e quando arrivano i soldi (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attesa è finita. L'Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato le indicazioni relative al "Bonus Natale", l’indennità prevista per quest’anno dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. Le istruzioni ufficiali Europa.today.it - Bonus Natale fino a 100 euro: i tre requisiti e quando arrivano i soldi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'attesa è finita. L'Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato le indicazioni relative al "", l’indennità prevista per quest’anno dal Dl Omnibus (Dl n. 113/2024) a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcunidi reddito e familiari. Le istruzioni ufficiali

