Bonus Asilo Nido 2024: consulta scadenze e requisiti necessari per ottenere il contributo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bonus Nido 2024: ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo. È possibile presentare domanda per il Bonus Nido 2024, il contributo economico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette degli asili Nido pubblici e privati o per l'assistenza domiciliare. C'è tempo fino al 31 dicembre 2024 per richiedere il Bonus, che può arrivare fino a un massimo di 3.600 euro annui in base all'ISEE Feedpress.me - Bonus Asilo Nido 2024: consulta scadenze e requisiti necessari per ottenere il contributo Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024): eccoper richiedere il. È possibile presentare domanda per il, ileconomico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette degli asilipubblici e privati o per l'assistenza domiciliare. C'è tempo fino al 31 dicembreper richiedere il, che può arrivare fino a un massimo di 3.600 euro annui in base all'ISEE

