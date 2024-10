Leccotoday.it - Bione, il gestore ribadisce: “Le tariffe sono scese, stiamo investendo”

Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) In seguito ad alcuni articoli apparsi recentemente sulla stampa locale, anche in riferimento a quanto emerso nell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Lecco, Sport Plus srl Società Sportiva Dilettantistica,a partire dal 1° settembre u.s. del Centro Sportivo Comunale “Al