Berlino in recessione Pil rivisto al ribasso

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La locomotiva tedesca arranca sempre di più. Una brutta notizia anche per l’Italia, visto che la Germania è il primo mercato per l’export delle nostre aziende. Nelle stime autunnali il governo teutonico rivede alle previsioni sul Pil per l’anno in corso, che vedrà la crescita contrarsi di un -0.2%. Di fatto sarà il secondo anno consecutivo di. Nel 2025, stando ai dati presentati ieri, è prevista una ripresa con una crescita del +1,1, e la tendenza al miglioramento si consoliderebbe nel 2026 con una previsione del +1,6%. "Decisivo è che il pacchetto per la crescita preparato dal governo venga implementato subito", ha detto il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck (in foto). "Serve sicurezza nella pianificazione", ha poi aggiunto. "Il problema – ha concluso, parlando della transizione energetica – non è la politica del clima, ma il cambiamento climatico.