Firenzetoday.it - Autunno al Museo Archeologico di Gonfienti: il calendario degli eventi

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) ldiapre le porte a unricco di iniziative pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo, con attività che spaziano dai giochi per i più piccoli a conferenze e visite guidate per gli adulti.Il programma parte domenica 13 ottobre alle ore 16:30 con la